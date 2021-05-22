Lübnan'da "siyasetin dışından geçici hükümet kurulması" talebiyle gösteri düzenlendi
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Lübnan'da "siyasetin dışından geçici hükümet kurulması" talebiyle gösteri düzenlendi

Lübnan'da 'siyasetin dışından geçici hükümet kurulması' talebiyle gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkarılması için siyasi yapının dışından geçici hükümet kurulması talebiyle gösteri düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkarılması için siyasi yapının dışından geçici hükümet kurulması talebiyle gösteri düzenlendi.

Devrimciler ve Anayasa muhafızları gibi grupların çağrılarıyla Beyrut'un doğusundaki ed-Devra bölgesindeki gösterilere katılanlar, "Hepiniz bu ülkenin utanç kaynağısınız gidin.", "Çözüm geçici hükümette." yazılı pankartlar taşıdı, "Özgür kişi devrime çağırır.", "Halkım devrimcidir." şeklinde sloganlar attı.

Gösteri sonunda okunan açıklamada, özgür halk iradesinin yönetimin tüm oluşumlarından kurtularak, sosyal ve ekonomik çöküşün durdurulması, yargının adaleti tesis edebilme gücü ve şeffaflığa yeniden kavuşması hedefiyle, siyaset dışı hükümeti dayatmak için ivedilikle bir dizi eyleme geçileceği belirtildi.

Sistemin dışından geçici hükümetin dayatılmasının kaçınılmaz olduğu kaydedilen açıklamada, kurulacak hükümetin yargı bağımsızlığı, yeni seçim kanunu çıkarma ve ülkede seçim kurulu oluşturma imkanlarına, istisnai yetkilere sahip olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, gösterilerin süreceği ifade edildi.

Lübnan'daki hükümet krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle Başbakan Hassan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Edib, 26 Eylül'de "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilemedi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990'daki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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