Lübnan'da "sınır bölgelerindeki kaçakçılık" tartışması

09.09.2019 22:50

Lübnan Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ülkesinin Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş noktalarından kaçakçılık faaliyetlerinin yapılmadığını açıkladı.

Ebu Saab, Savunma Bakanlığı'ındaki güvenlik toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Lübnan'ın Suriye sınırına ve kontrol noktalarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Suriye sınırında Lübnan ordusuna ait 74 sınır kontrol merkezi olduğuna işaret eden Ebu Saab, Lübnan'ın Suriye ile sınır bölgelerine ilişkin siyasi bir karara ve ordunun ekipman takviyesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ebu Saab, Suriye-Lübnan sınırındaki yasa dışı geçiş noktalarının sayısının 10'u geçmediğini ve ordunun bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Lübnan ordusunun, sınırdaki silahlı militanlara karşı 2017'de başlattığı operasyondan bu yana yaklaşık yüzde 95'ine tekabül eden 140 yasa dışı sınır geçiş noktasının kapatıldığını kaydeden Ebu Saab, orduyla kalan geçiş noktalarıyla mücadele konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Lübnanlı Bakan, yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşan kaçakçılık ve gümrük kaçakçılığı faaliyetlerinin ise yasa dışı geçiş noktalarından yapılmadığı bilgisini verdi.

Ebu Saab ayrıca, "Lübnan-Suriye sınırının çizilmesi", "kaçakçılığın sonlandırılması hedefiyle iki ülke ordularının işbirliği" gibi konuları kapsadığı için yasa dışı geçiş meselesinin çözümünün "siyasi" olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesine limandan gümrüksüz giren ürünlere değinmişti. Lübnan-Suriye sınırında yasa dışı geçiş güzergahlarına dikkati çeken Hariri, Lübnan ile Suriye sınırında kaçakçılık faaliyetlerinin yapıldığı yaklaşık 150 yasa dışı geçiş noktasının olduğunu aktarmıştı.

Suriye ile Lübnan arasında Cedide Yabus (El-Masna), Ed-Debusiye (El-Abudiye), Cusiye (El-Kaa), Tel Kelah (El-Bukia), Tartus (El-Arida) olmak üzere 5 sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: AA