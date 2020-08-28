Lübnan'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
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Lübnan'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdi.

Lübnan'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
28.08.2020 01:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 01:23

Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterildi.

Karşılıklı anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Lübnanlı "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" mensubu Suriyeli H.M. Ghosn ile M. Hadum hayatını kaybetti. Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralandı.

Ordunun bölgeye takviye birlikleri göndermesine rağmen Halde'de bazı market ve mağazaların ateşe verilmesiyle silahlı çatışmalar bir süre devam etti.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinin farklı bölgelerinde de Arap aşiretlerine destek için bazı yolları kapatma eylemleri yapıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda gerçekleşen olaylar, ordunun yoğun önlemleri sonucunda durabildi.

Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayda 2'si Suriyeli 4 kişinin gözaltına alındığı ve olaya karışanların tümü yakalanıncaya kadar çalışmaların süreceği belirtildi.

Müstakbel Hareketi'nin açıklaması

Bu arada eski Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Sünni Müstakbel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Halde bölgesinde bayrak asmaya çalışan siyasi parti destekçileri ile bölge sakinleri arasında yaşanan gerginlik kınandı.

Arap aşiretlerinin, Hariri'nin talimatları doğrultusunda sükunete davet edildiği açıklamada, Lübnan'ın barışıyla oynayanlara fırsat verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Hizbullah veya Emel Hareketi'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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