Lübnan'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı Lübnan'ın güneyinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, başkent Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde silahlı çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada Lübnanlı "Arap aşiretleri (bedevi Araplar)" mensubu H. M. Ghosn ile M. Hadum isimli Suriyeli yaşamını yitirirken, Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralandı.

Bu arada ordu birlikleri, güvenliği sağlamak üzere çatışmanın yaşandığı Halde bölgesine konuşlandı.

Yerel basın ise Aşure etkinlikleri kapsamında Halde'de pankart asmak isteyen gençler ile "Arap aşiretleri" mensupları arasında yaşanan anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüştüğünü aktardı.

Kaynak: AA