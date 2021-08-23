Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti
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Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı.

- Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsünün de bir elinde serumu tuttuğu görüldü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Achrafieh semti yakınlarındaki Kola Köprüsü'nde serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsünün bir elinde serumu tuttuğu diğer eliyle ise motoru sürdüğü görüldü. Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine kullanıcılar, ülkenin sağlık sistemindeki bozulmaya dikkat çekti.

Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti
Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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