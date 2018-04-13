Lübnan'da Seçim Kanunu Mezhepsel Bölünmeyi Derinleştiriyor - Beyrut

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Beyrut caddelerinden görüntüler

İç savaşın izlerini taşıyan binalar

Eski İçişleri Bakanı Mervan Şerbel ile röportaj

Demokratik Seçimler İçin Lübnan Cemiyeti Araştırma Bölümü Koordinatörü Ali Salim Lübnan'da 13 Nisan 1975 ile 1991 yılları arasında yaşanan ve mezhepsel bölünmenin hakim olduğu iç savaşın 43. yılında, yeni seçim yasasıyla mezhepsel bölünme daha da derinleşiyor.

Lübnanlıların çoğu, mezhepsel rejimden kurtularak sivil bir rejime geçilmesini beklerken, 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde ilk defa uygulanacak nispi temsile dayalı yeni seçim sisteminin bunun tam aksine mezhepsel bölünmeyi güçlendireceği öngörülüyor.

Lübnan meclisinde sandalyelerin belirlenmesinde oy oranından önce kanunla belirlenen kontenjanlar etkili oluyor. Buna göre, 128 sandalyeli mecliste sandalyelerin yüzde 50'si Hristiyanlara, yüzde 50'si Müslümanlara veriliyor.

Hristiyanların sandalye dağılımı, 34 Maruni, 14 Ortodoks Rum, 8 Katolik Rum, 6 Ermeni, 1 Anglikan, 1'i küçük azınlıklar şeklinde. Müslümanlara ayrılan sandalyelerin dağılımı ise şu şekilde: 27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 2 Nusayri. Meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Eski İçişleri Bakanı Mervan Şerbel, 2012 yılında nispi seçim kanunu önerisini sunmuş ancak hükümet öneriyi dikkate almamış daha sonra ise üzerinde yapılan bazı değişikliklerle kabul edilmişti.

Demokratik Seçimler İçin Lübnan Cemiyeti Araştırma Bölümü Koordinatörü Ali Salim de yeni kanundaki tercihli oy konusuna değindi. Salim, bu sistemin seçmene oyunu mezhepsel esasa göre kullanma imkanı tanıdığını belirtti.