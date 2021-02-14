Lübnan'da sağlık çalışanları ile 75 yaş üstüne Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Lübnan'da sağlık çalışanları ile 75 yaş üstüne Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

14.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:16
Lübnan'da sağlık çalışanları ile 75 yaş üstüne Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşı sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapıldı.

Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşı sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapıldı.

Kovid-19 hastalarına en çok hizmet veren başkent Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen aşılama sırasında, Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan da hazır bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 ulusal aşılama takvimi kapsamında ilk aşılar, Refik Hariri Devlet Hastanesindeki koronavirüs yoğun bakım ünitesinden sorumlu sağlık çalışanı Mahmud Hassun ile 93 yaşındaki Salah Tizani'ye yapıldı.

Başbakan Diyab, kendisinin ne zaman aşı olacağına ilişkin, "Ulusal aşı takvimine bağlı kalarak bugün aşı yaptırmayacağım." dedi.

Aşı sürecinin başlatılması "çok önemli bir adım"

Sağlık Bakanı Hasan da aşı sürecinin başlatılmasını "çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Aşı sürecini başlatan ülkelerde ölüm oranlarında düşüş gözlendiğine işaret eden Hasan, dolayısıyla Lübnan'ın da yeni bir aşamaya girdiğini kaydetti.

Hassan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandığı için şu anda aşı olmayacağını söyledi.

Lübnan'da son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 961'e, vaka sayısı da 336 bin 992'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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