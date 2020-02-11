Lübnan'da protestoların gölgesinde kurulan hükümet güvenoyu aldı
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Lübnan'da protestoların gölgesinde kurulan hükümet güvenoyu aldı

Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı. Başbakan Diyab, 20 üyeli yeni hükümetin geçen hafta onaylanan eylem planını bugün başkent Beyrut'ta yoğun protestoların gölgesinde parlamentoya sundu. Beyrut sokaklarındaysa protestolar devam etti

11.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:45
Lübnan'da protestoların gölgesinde kurulan hükümet güvenoyu aldı

'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni Meclis'ten güvenoyu aldı.


Başbakan Diyab, 20 üyeli yeni hükümetin geçen hafta onaylanan eylem planını bugün başkent Beyrut'ta yoğun protestoların gölgesinde parlamentoya sundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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