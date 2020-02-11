Lübnan'da protestoların gölgesinde kurulan hükümet güvenoyu aldı
Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı. Başbakan Diyab, 20 üyeli yeni hükümetin geçen hafta onaylanan eylem planını bugün başkent Beyrut'ta yoğun protestoların gölgesinde parlamentoya sundu. Beyrut sokaklarındaysa protestolar devam etti
11.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:45
Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı.
Başbakan Diyab, 20 üyeli yeni hükümetin geçen hafta onaylanan eylem planını bugün başkent Beyrut'ta yoğun protestoların gölgesinde parlamentoya sundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com