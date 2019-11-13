Lübnan'da protestolarda ilk ölüm

13.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:16

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, protestoculara, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Lübnan'da protestolar, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un 'Evinize dönün' çağrısı sonrası daha da şiddetlendi. 17 Ekim'de başlayan protestolarda, ilk ölüm haberi bugün geldi. Hayatını kaybeden protestocunun, başkent Beyrut'un güneyindeki Khalde bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından vurularak, oğlunun önünde öldürüldüğü belirtildi.

Eylemciler, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlileri de mum yakarak andı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------Öldürülen protestocunun görüntüsü (Mozaikli)-Askerin eylemcileri gözaltına alma anları-Yollarda yakılan lastikler

-Filistinliler için yakılan mumlar

Kaynak: DHA