Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi

Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi Lübnan'ın farklı bölgelerinde binlerce kişi, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etti.

12.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:10

Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi

BEYRUT - Lübnan'ın farklı bölgelerinde binlerce kişi, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etti.

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz sene Ekim ayında başlayan protestolar, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinden sonra yeniden alevlendi. Ülkenin başkenti Beyrut başta olmak üzere farklı bölgelerde binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, bazı banka şubelerini ateşe verirken, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Protestocular, hükümet karşıtı sloganlar atarken, ekonomik krizden sorumlu siyasilere istifa çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan'da 1 Amerikan Doları bin 500 Lübnan Lirası'na denk gelirken, karaborsada ise bugün fiyat 6 bin Lübnan Lirasının üzerine çıktı.

Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Haber
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye iddialarını yalanladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ömer Çelik Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Mariah Carey Serenay Sarıkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Türk Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 00:10:44. #1.15#
title