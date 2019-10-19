Lübnan'da protestolar devam ediyor

19.10.2019 17:15

Lübnan'da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen protestolarda, eylemciler; yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına getirilen yeni vergileri protesto ederek, hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.

Bugün de devam eden protestolarda binlerce eylemci, sokaklara çıkarak slogan attı ve hükümete istifa çağrısını sürdürdü. Sosyal medyada protestoya dair paylaşılan görüntülerde, protestolar sırasında arbede yaşandığı görüldü.Yerel medyada yer alan haberlere göre, binlerce göstericinin hükümetin istifası talebiyle sokaklara çıkmasının ardından Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümet ortaklarına reformları gerçekleştirmeleri için 72 saatlik bir süre tanıdı.Öte yandan yerel medyaya konuşan bazı eylemciler, "Çocuklarımızın bir geleceği olsun istiyoruz. Onların (hükümetin) sözünü tutacağına inanmıyoruz. Onlar gidene kadar biz buradayız" gibi ifadeler kullandı.

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, destekçilerine seslendiği televizyon konuşmasında, ülkedeki ekonomik ve mali durumun son 30 yıllık politikanın sonucu olduğunu belirterek, "Ancak önümüzde bir sorun var ve bizler de dahil herkesin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor" dedi. Vatandaşların acı çektiğini ve bu nedenle sokağa çıktığını, buna karşın hükümetin bir adım atmadığını ifade eden Şii lider Hasan Nasrallah, "Vatandaş, Enformasyon Bakanı'nın WhatsApp uygulamasına vergi getirileceğini duyurmasına sinirlendi ve WhatsApp vergisi bardağı taşıran son damla oldu" diye konuştu.

Dünkü protestolar sırasında eylemciler, sokaklarda ateş yakarak Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar vermiş ve göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ayrıca, polisin protestocuları dağıtmak için Beyrut şehir merkezindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtilmişti.Görüntü Dökümü---------------Protestolardan görüntü-Protesto sırasında yaşanan arbede

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Kaynak: DHA