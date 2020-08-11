- Lübnan'da protestolar 4. gününde devam ediyor: 42 yaralı- Hükümetin istifasına rağmen tansiyon...
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- Lübnan'da protestolar 4. gününde devam ediyor: 42 yaralı- Hükümetin istifasına rağmen tansiyon...

- Lübnan'da protestolar 4. gününde devam ediyor: 42 yaralı Hükümetin istifasına rağmen tansiyon düşmüyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar 4. gününde devam ediyor.

11.08.2020 22:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:33

- Lübnan'da protestolar 4. gününde devam ediyor: 42 yaralı

Hükümetin istifasına rağmen tansiyon düşmüyor

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar 4. gününde devam ediyor. Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında çıkan olaylarda 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından 4 gün önce başlayan protestolar bugün de devam etti. Beyrut şehir merkezindeki parlamento binası çevresinde toplanan protestocular, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın maketini yaktı. Hükümetin istifasına rağmen bir araya gelen protestocular, patlamadan sorumlu tuttuğu tüm siyasileri istifaya çağırdı. Protestolar sırasında güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular da taş atarak karşılık verdi.

Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'taki protestolar sırasında çıkan olaylarda 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan 10'unun hastaneye kaldırıldığı, 32 kişinin ise ayakta tedavi edildiği ifade edildi.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın 4 Ağustos'ta patlaması sonucu 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Kentte meydana gelen büyük yıkım nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

- Lübnan'da protestolar 4. gününde devam ediyor: 42 yaralı- Hükümetin istifasına rağmen tansiyon...

Kaynak: İHA

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