Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma
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Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmada en az 20 kişi yaralandı.

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma
28.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:14

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmada en az 20 kişi yaralandı.

Lübnan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere rağmen ülkedeki mali krize yönelik protestolar devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığını protesto etmek için gösteriler düzenlendi. El Nur sahasında toplanan göstericiler, kötüye giden yaşam koşullarına ve döviz krizine tepki göstererek bazı banka şubelerini ateşe verdi. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, protestocular da güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Yerel kaynaklar, El Nur sahasında yaşanan olaylarda en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da uzun süredir devam eden ekonomik kriz, korona virüs önlemleriyle daha da ağırlaştı. Ekonomik krizin ağırlaşmasıyla halk, ülkenin farklı bölgelerinde hükümet karşıtı protestolarını sürdürüyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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