Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı
Haberler » Dünya » Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı - Haberler

Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı

Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan Merkez Bankası yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti.

15.01.2020 01:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 01:10
Lübnan'da protesto: Göstericiler Beyrut'ta bankaları taşladı

'da kötü giden sebebi ile göstericiler sokağa indi. Lübnan yakınında eylem yapan Lübnanlılar yolları tekerleklerle bloke etti.


Başkent 'un en işlek caddelerinden Hamra'da otomobil lastiklerini ateşe veren göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri