Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı

Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı

Lübnan'da 10 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri Trablusşam'da göstericilere müdahale etti.

26.10.2019 22:59
Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı

Lübnan'da 10 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri başkent Beyrut ve Trablusşa'da yolları trafiğe kapatan göstericilere müdahale etti.


Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde yolları kapatan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Yaşanan arbededen en az 7 kişi yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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