Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı
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Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı

Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

20.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:54

Pazar günü başkent 'taki yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada , protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı
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