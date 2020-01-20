Lübnan'da polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 530 kişi yaralandı
Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
20.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:54
Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada polis, protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti. View on euronews
Kaynak: Euronews.com