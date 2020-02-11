Lübnan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü
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Lübnan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü

Lübnan'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti.

11.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:54
Lübnan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü

'da karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti.


Lübnan'da bir kişi, ülkenin güneyinde bulunan El-Avzai polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdi. Devlete ait Ulusal Medya Ajansı (NNA), gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini aktardı. - BEYRUT

Kaynak: İHA
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