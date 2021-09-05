Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı'ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı. Patlama sonucu 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı
Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı
Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı
Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Cristiano Salih Uçan Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lübnan'da plajda tüp patladı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 22:16:38. #1.15#

title