Lübnan'da patlama sonrası sevkiyat diğer limanlardan yapılacak Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle limanda büyük hasar oluştuğunu, sevkiyatın diğer limanlar üzerinden yapılacağını açıkladı.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle limanda büyük hasar oluştuğunu, sevkiyatın diğer limanlar üzerinden yapılacağını açıkladı.

Lübnan LBC televizyon kanalına açıklama yapan Neccar, "Lübnan'ın başına gelen bu felakette zarar korkunç bir boyutta." dedi.

Neccar, nakliyat için Beyrut Limanı'na alternatifler üzerinde durulduğunu ve kuzeydeki Trablusşam Limanı'nın kullanılacağını belirterek, Sidon ve Sur limanlarının kapasitesinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu felaketin korkunç bir boyutta olduğuna dikkati çeken Neccar, "Şu anda en önemli şey can kayıpları. Bu krizden eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkmalıyız." diye konuştu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA