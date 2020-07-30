Lübnan'da parfüm fabrikasında yangın: 5 yaralı Lübnan'da başkenti Beyrut'un Ain Saadeh bölgesinde parfüm fabrikasında çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Lübnan'da başkenti Beyrut'un Ain Saadeh bölgesinde parfüm fabrikasında çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Lübnan'nın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusunda yer alan Ain Saadeh bölgesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında 5 kişi yaralandı. Fabrikanın bazı alanları da kullanılmaz hale geldi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları başlattı. Yangının teknik bir arıza nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. Bölge sakinleri yangından önce patlama sesi duyduklarını, panikle sivil savunma ekiplerine haber verdiklerini belirtti. - BEYRUT

Kaynak: İHA