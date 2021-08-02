Lübnan'da ormanlık alanda yangın
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Lübnan'da ormanlık alanda yangın

Lübnan'da ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği'nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı.

Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği'nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı.

Lübnan'ın Lübnan Dağı Valiliği'nde yer alan Deir Al-Kamar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle halk evlerini terk etmek zorunda kalırken, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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