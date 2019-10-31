Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik

31.10.2019 01:52

Lübnan'da hükümet karşıtı göstericiler ile askerler arasında yaşanan gerginlikte 9 kişi yaralandı.

Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin önceki gün istifasını sunmasıyla sakinleşen hükümet karşıtı protestolar, akşam saatlerinden itibaren özellikle Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde hareketlenmeye başladı.

Ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan gerginlikler sonucu 9 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki Nur Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu, milli marşlar eşliğinde yolsuzluğa bulaşanların hesap vermesi ve yöneticilerin istifası talebiyle sloganlar attı.

Kuzeydeki Akkar kentine bağlı Abde bölgesinde de toplanan ve şehirlerarası yolu trafiğe kapatan göstericiler ile yolu açmaya çalışan askerler arasında gerginlik çıktı.

Askerlerin göz yaşartıcı gaz kullanması ve havaya ateş açması sonucu hafif yaralanan 6 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentinde düzenlenen gösterilerde yaşanan gerginlikte 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaralıların hastaneye nakledildiği belirtilirken gerginliğe ilişkin bilgi verilmedi.

Geçici Başbakan Hariri, yaşanan sıcak gelişmelerden sonra Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilere çıkan destekçilerini, sakin olmaya ve güvenlik güçleri ile iş birliğine davet etti.

Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış, ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA