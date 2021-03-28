Lübnan'da operasyon düzenleyen askerlerle çatışan saldırganlardan biri öldürüldü

Lübnan'da operasyon düzenleyen askerlerle çatışan saldırganlardan birinin öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan'da operasyon düzenleyen askerlerle çatışan saldırganlardan birinin öldürüldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Baalbek kentinin Şeravine semtinde yakalama kararı olan kişinin evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada araçtan operasyonu yöneten askerlerin üzerine yoğun ateş açıldığı ve güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiği kaydedildi.

Çıkan çatışmada saldırganlardan birinin öldürüldüğü ve aralarında yaralananların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu Lübnan'da uluslararası kararlar uyarınca ordunun yasa dışı silahlara el koyması talebiyle zaman zaman protestolar düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı