Lübnan'da öldürülen Hizbullah karşıtı Şii aktivist, yabancı büyükelçilerin katıldığı törenle toprağa verildi

Lübnan'da kaçırılarak öldürülen Hizbullah karşıtı Şii araştırmacı aktivist Lokman Slim, ABD'nin ve diğer bazı ülkelerin Beyrut'taki büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Lübnan'da kaçırılarak öldürülen Hizbullah karşıtı Şii araştırmacı aktivist Lokman Slim, ABD'nin ve diğer bazı ülkelerin Beyrut'taki büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Lübnan'ın güneyinde 3 Şubat akşam saatlerinde kaçırıldıktan sonra silahla öldürülmüş halde bulunan Slim'in naaşı, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde yer alan evinin bahçesinde defnedildi.

Öğleden önce düzenlenen defin törenine ABD, Almanya, İngiltere ve İsviçre'nin Beyrut büyükelçilerinin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan din adamları ile diğer birçok siyasi ve aktivist katıldı.

Slim'in annesi Selma Mirşak, törende aile adına yaptığı konuşmada, Lübnanlı gençlere seslenerek Lokman Slim'in yolunda gitmeleri çağrısında bulundu.

Lübnan'da ancak diyalog yoluyla devletin inşa edilebileceğini ifade eden Mirşak, gençlere hitaben "Oğlumu benden alan ve bizlere hiçbir faydası olmayan silahtan uzak durun." dedi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, "vahşice işlenen bir cinayet sonucu büyük bir zatı kaybettiklerini" dile getirerek, Slim'in ailesi ve sevenleriyle törende olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Slim'in korku ve şiddete boyun eğmeden Lübnan halkına hizmet ettiğini ifade eden Shea, Slim'in kurduğu kuruluşlara desteklerini sürdürecekleri vaadinde bulundu.

Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Andreas Kindl de Slim ile 2 kez bir araya geldiğini dile getirerek, Slim'in Alman eşini ve ailesinin diğer fertlerine taziyelerini ilettiklerini aktardı. Kindl, geçen hafta işlenen cinayete ilişkin tüm gerçeklerin şeffaf olarak ortaya çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Lokman Slim kimdir?

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde 1962'de Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lokman Slim, Fransa'da 4 yıl felsefe alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra 1982'de Lübnan'da Arap edebiyatıyla ilgilenmeye başladı.

Sonraki yıllarda Lübnan ve bölgesel tarihi konularında çalışmalarda bulunmak üzere bir araştırma merkezi kuran Slim, İran'ın desteklediği Hizbullah'a muhalefetiyle tanınıyordu.

Gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün adli tıpta tespit edildiğini aktarmıştı.

Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Slim'in öldürülmesi, yerel ve uluslararası çapta yoğun tepkilere neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi