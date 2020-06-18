- Lübnan'da mülteci kampında yangın - Lübnan'da mülteci kampında yangın Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

- Lübnan'da mülteci kampında yangın

BEYRUT - Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'ın Akkar kentinde Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 10 çadırın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Yangın sivillerin çabalarıyla söndürülürken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA