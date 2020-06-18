Lübnan'da mülteci kampında yangın Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'ın Akkar kentinde Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 10 çadırın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Yangın sivillerin çabalarıyla söndürülürken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA