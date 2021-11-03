Lübnan'da mülteci kampında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yerel medyada çıkan haberler e göre, Baalbek'te Suriyeli mültecilerin yaşadığı Hadaydiye Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Lübnan resmi makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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