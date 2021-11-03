Lübnan'da mülteci kampında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Lübnan'da mülteci kampında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'da mülteci kampında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberler e göre, Baalbek'te Suriyeli mültecilerin yaşadığı Hadaydiye Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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