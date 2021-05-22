Lübnan'da Mısır'a gidecek bir gemide 4 ton esrar ele geçirildi
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Lübnan'da Mısır'a gidecek bir gemide 4 ton esrar ele geçirildi

Lübnan'da Mısır'a gidecek bir gemide 4 ton esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Lübnan'ın güneyindeki Sayda Limanı'ndan Mısır'a gidecek bir ticaret gemisinde 4 ton esrar ele geçirildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda Limanı'ndan Mısır'a gidecek bir ticaret gemisinde 4 ton esrar ele geçirildiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Muhammed Fehmi'nin gözetiminde Sayda Limanı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, Sayda Limanı'ndan Mısır'ın İskenderiye Limanı'na gidecek bir ticaret gemisinde metal sandıklar içinde 4 ton esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Fehmi, yaptığı basın açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığını engelleyen güvenlik güçlerini tebrik etti.

Lübnanlı Bakan, sadece uyuşturucu kaçakçılığı değil, tüm kaçakçılık ağlarının kontrol altına alınması için gerekli prosedürlerin tamamlanacağını dile getirdi.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 10 Nisan 2020'de gerçekleştirdikleri "ülke tarihinin en büyük operasyonunda" yaklaşık 25 ton esrar ele geçirmişti.

Suudi Arabistan ise 23 Nisan'da Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden yapılan ithalatın 25 Nisan'dan itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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