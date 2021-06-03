Lübnan'da, Merkez Bankasının bankalardan döviz çekimleriyle ilgili yeni kararı protesto edildi
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Lübnan'da, Merkez Bankasının bankalardan döviz çekimleriyle ilgili yeni kararı protesto edildi

Lübnan'da, Merkez Bankasının bankalardan döviz çekimleriyle ilgili yeni kararı protesto edildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Lübnan Merkez Bankasının, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesini askıya alma kararına tepki olarak başta başkent Beyrut olmak üzere pek çok kentte gösteri düzenlendi.

Lübnan Merkez Bankasının, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesini askıya alma kararına tepki olarak başta başkent Beyrut olmak üzere pek çok kentte gösteri düzenlendi.

Bir grup gösterici, Beyrut'un orta kesimindeki Ring Köprüsü yolunu bir süre trafiğe kapatırken başka bir grup da kent merkezindeki Şehitler Meydanında ateş yaktı.

Beyrut'un kuzeyindeki Antelias ve Zok bölgelerinde de göstericiler ana yolları trafiğe kapattı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus'ta da Merkez Bankası şubesi önünde toplanan göstericiler ateş yaktı ve yolu trafiğe kapattı.

Merkez Bankası, 2 Haziran'da, ülkede faaliyet gösteren bankalara, müşterilerinin döviz çekimlerini 3 bin 900 liralık kur üzerinden yapmalarını askıya alma talimatı vermişti.

Döviz çekimlerinin 3 bin 900 liradan yapılmasını durdurma kararı alan Merkez Bankası, müşterilerin dövizlerini hangi para birimi ya da hangi kur üzerinden çekeceğine ilişkin bir açıklama getirmedi. Bu durum da bankada döviz hesabı olan Lübnanlılarda, paralarını sadece resmi kur olan 1507 Lübnan lirası üzerinden çekmeye zorlanacakları endişesini doğurdu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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