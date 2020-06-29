Lübnan'da Maliye Bakanlığı Genel Müdürü "ekonomik kriz" sebebiyle istifa etti
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Lübnan'da Maliye Bakanlığı Genel Müdürü "ekonomik kriz" sebebiyle istifa etti

Lübnan Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Alan Bifani, ekonomik çöküntüye tanıklık etmemek için istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'da Maliye Bakanlığı Genel Müdürü
29.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:04

Lübnan Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Alan Bifani, ekonomik çöküntüye tanıklık etmemek için istifa ettiğini açıkladı.

Bifani, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ekonomik krizin günden güne derinleştiğine işaret ederek, "Çöküşe ortak olmayı veya tanıklık etmeyi reddederek istifa ediyorum. Artık sabretmenin faydası yok." dedi.

Lübnanlıların varlıklarına el koyma sürecine doğru ilerlediklerini ifade eden Bifani, artık vatandaşı dinlemeleri ve onlara gerçekleri anlatmaları gerektiğini savundu.

Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerindeki mali danışmanı Henry Shaul da 19 Haziran'da reformlara dair ciddi bir irade görmediği için istifa ettiğini açıklamıştı.

Shaul, "Ekonomik krize karşı reformları hayata geçirme veya Merkez Bankası dahil bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmaya ilişkin ciddi bir iradenin olmadığını anladım." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'daki durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri'nin başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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