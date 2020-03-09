Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 41'e yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 41'e yükseldi - Haber
Beyrut, Lübnan, Güncel

Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 41'e yükseldi

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41'e çıktı.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 41'e yükseldi

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41'e çıktı.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 122 kişiye test yapıldığı, bunlardan 9'unun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 41'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, halihazırda karantinada tutulan şüpheli vaka sayısı da 26 olarak ifade edildi.

Açıklamada, salgına yakalananlar arasında 4 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını duyurdu.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Elçin Sangu Berkay Şahin
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Bülent Uygun İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 41'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:36:27. #1.15#