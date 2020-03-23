Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 256'ya çıktı Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 256'ya yükseldi.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi ile diğer hastanelerden dün gelen test sonuçlarından 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından ruhsat almayan bazı laboratuvarlarda yapılan testlerden de 11'inin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, bunların kesin sonuçlarını bildirmek için Refik Hariri Devlet Hastanesi'nde tekrar test edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 256'ya ulaştığı aktarıldı.

UNIFIL birliklerinde ilk vaka

Öte yandan ülkenin güneyindeki İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'de görevli bir askerin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Sözcü Tenenti, söz konusu askerin izinden döndüğü 15 Mart'tan beri Lübnan'ın güneyindeki Rasu'n-Nakura beldesinde bulunan UNIFIL Hastanesi'nde karantinada tutulduğunu aktardı.

Tenenti, ayrıca, virüse rastlanan askerle temas halinde olan 4 askerin daha tedbir amaçlı karantinaya alındığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA