Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 149'a yükseldi Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 149'a çıktı.

Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 149'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Lübnan'da toplam vaka sayısının 149'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 3 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği aktarıldı.

Ülkede daha önce 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Lübnan hükümeti, pazar günü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımının da 29 Mart'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA