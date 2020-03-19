Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 149'a yükseldi
Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 149'a çıktı.
Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 149'a çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Lübnan'da toplam vaka sayısının 149'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 3 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği aktarıldı.
Ülkede daha önce 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Lübnan hükümeti, pazar günü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımının da 29 Mart'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA