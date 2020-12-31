Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

31.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:59
Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 12 kişi hayatını kaybetti, abluka altındaki Gazze ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 12 kişi hayatını kaybetti, abluka altındaki Gazze ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 507 yeni vaka tespit edildiği, 1133 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1455'e, vaka sayısının 181 bin 503'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 127 bin 959'a çıktığı kaydedildi.

Gazze

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 689 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 41 bin 624'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 371 olduğu hatırlatıldı.

Yemen

Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 kişi Kovid-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 99'a yükseldiği, bunlar içinde 1394 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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