Lübnan'da Kovid-19 aşılama işlemi 14 Şubat Pazar günü başlıyor
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Lübnan'da Kovid-19 aşılama işlemi 14 Şubat Pazar günü başlıyor

12.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:55
Lübnan'da Kovid-19 aşılama işlemi 14 Şubat Pazar günü başlıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyasının 14 Şubat Pazar günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyasının 14 Şubat Pazar günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 249 bin dozluk Kovid-19 aşısının yarın Lübnan'a ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, 75 yaş ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aşılanacağı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının daha önceki açıklamalarında, Pfizer/BioNTech aşısının şubat ayında ülkeye ulaşacağı ifade edilmişti.

Bakanlığın son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 866, vaka sayısının 331 bin 152, sağlığına kavuşanların sayısının da 223 bin 82 olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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