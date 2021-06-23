Lübnan'da kötü yaşam koşullarını protesto eden halk ana yolları trafiğe kapadı
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Lübnan'da kötü yaşam koşullarını protesto eden halk ana yolları trafiğe kapadı

Lübnan'da kötü yaşam koşullarını protesto eden halk ana yolları trafiğe kapadı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Lübnan'ın kuzey ve güney bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ekonomik kriz ve kötüleşen yaşam koşulları protesto edildi.

Lübnan'ın kuzey ve güney bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ekonomik kriz ve kötüleşen yaşam koşulları protesto edildi.

Yaklaşık iki yıldır büyük bir ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da vatandaşlar, kötüleşen yaşam şartlarını, ekonomik koşulları, akaryakıt sıkıntısını protesto için sokaklara çıktı.

Ülkenin kuzey bölgelerinde düzenlenen gösterilerde gençler, Trablus'la Beyrut'u bağlayan otoyol başta olmak üzere pek çok ana caddeyi kum ve taş kullanarak trafiğe kapattı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar ilçesinde, Suriye sınırına bağlanan uluslararası El-Minya yolu da eylemciler tarafından geçişlere kapatıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ülkenin güneyindeki Sayda ilinde ise göstericiler ilaç sıkıntısının yanı sıra elektrik, su ve yakıt gibi temel hizmetlerde yaşanan sorunları protesto için çöp konteynırlarını ateşe verdi; elektrik şirketi önündeki yol bir süreliğine geçişlere kapatıldı.

Sur kentinde de göstericiler, Sayda'ya giden ana yolu araç lastikleri ve atık yakarak yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran Lübnan bankaları, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 13 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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