Lübnan'da koronavirüsü yenen bir kişi taburcu edildi Lübnan'da yeni tip koronovirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Lübnan'da yeni tip koronovirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalanan ve 20 Şubat'tan bu yana başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nde tedavi gören hastanın sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Refik Hariri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada ise yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmelere dair bilgi verildi.

Açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 133 kişiye test yapıldığı ve 5 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yeni tip koronavirüs vaka sayısını 59, salgından hayatını kaybedenlerin sayısını 2 olarak açıklamıştı.

Kovid-19 salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor

Öte yandan Lübnan'daki işçi sendikaları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir dizi önlem aldı.

Lübnan Lokanta Sahipleri Sendikası Başkanı Tony er-Rami yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ekonomik krizin ardından Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.

Sendika olarak lokantaları kapatma kararı aldıklarını aktaran Rami, geçici olarak aldıkları kararla lokantaların müşteri kabul etmeyeceğini ancak eve paket hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Lübnan Tabipler Sendikası Başkanı Şeref Ebu Şeref de salgına karşı aldıkları önlemler kapsamında bilimsel konferans ve çalıştayları ikinci bir duyuruya kadar durdurma kararı aldıklarını kaydetti.

Lübnan Öğretmenler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelindeki tüm merkezlerin birkaç günlüğüne kapalı tutulacağı ifade edildi.

Ziraat ve Kültür Bakanı Abbas Murtaza, salgının yayılmasını önleme kapsamında Bakanlığa bağlı müze ve tarihi mekanların ikinci bir duyuruya kadar ziyaretlere kapatıldığını bildirmişti.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA