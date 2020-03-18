Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, tespit edilen vaka sayısı ise 133'e yükseldi.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, tespit edilen vaka sayısı ise 133'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs nedeniyle 90 yaşlarındaki bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 133'e yükseldiği kaydedildi.

Lübnan'da şu ana kadar 3 kişinin koronavirüsü yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ülkede koronavirüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, vaka sayısının ise 120 olduğu bildirilmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükumet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran koronavirüs salgınıyla da mücadele ediyor.

Mevcut ekonomik kriz ve likidite sıkıntısı, ülkedeki sağlık sektörünü de ciddi oranda etkiliyor. Bu nedenle koronavirüs vakalarının çoğunun tedavisini üstlenen Refik Hariri Devlet Hastanesi'ne bir haftadan beri vatandaş ve siyasiler tarafından bağışlar yapılıyor.

Kaynak: AA