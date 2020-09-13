Lübnan'da koronalı mahkumların görüntüleri tepki çekti
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Lübnan'da koronalı mahkumların görüntüleri tepki çekti

Lübnan'da Roumieh Cezaevi'nde korona virüs bulaşan ve tedavi edilmeyen mahkumların koğuştaki görüntüleri tepkiye yol açtı.

Lübnan'da koronalı mahkumların görüntüleri tepki çekti
13.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:51

Lübnan'da Roumieh Cezaevi'nde korona virüs bulaşan ve tedavi edilmeyen mahkumların koğuştaki görüntüleri tepkiye yol açtı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Matn bölgesindeki ülkenin en büyük cezaevi olan Roumieh Cezaevi'nde güvenlik güçleri ve mahkumlara korona virüs bulaştığını açıkladı. İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Başbakan ve belediye yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Hasan, Bekaa ve Beyrut'ta iki hastanenin mahkumlar için hazırlandığını ifade etti.

Şu ana kadar cezaevindeki 12 güvenlik gücü mensubunun korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Korona virüs bulaşan mahkum sayısı açıklanmazken, mahkumlarda yüksek ateş görüldüğü kaydedildi.

Tıbbi malzeme eksikliğinin bulunduğu cezaevinde korona virüs paniği yaşanırken, hasta mahkumların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde, mahkumların herhangi bir tedavi görmeden bir koğuşta yattığı görülüyor. Mahkumların yakınları ise duruma tepki göstererek cezaevi önünde oturma eylemi düzenledi.

Bin 50 mahkum için tasarlanan Roumieh Cezaevi'nde şu anda kapasitesinin yüzde 300 üzerinde mahkum bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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