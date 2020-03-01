Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 10'a yükseldi
Haberler » Güncel » Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 10'a yükseldi - Haber

Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 10'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği duyurulurken, toplam vaka sayısı 10'a yükseldi.

01.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:55
Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 10'a yükseldi

tarafından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği duyurulurken, toplam vaka sayısı 10'a yükseldi.

Korona virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, 'daki vakalar da artış göstermeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 3 yeni korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Yeni vakalarda birlikte, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 10'a yükseldiği belirtildi. Hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, durumlarının stabil olduğu bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler