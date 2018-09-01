- Lübnan'da korkunç zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı

BEYRUT - Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta 6 aracın birbirine girdiği korkunç zincirleme kazası yaşandı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 7 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavi sürüyor.

Ocak ayından beri 115 kişi hayatını kaybetti

Lübnan İçişleri Bakanlığı 2018 Ocak ayından bu yana ülkede yaşanan trafik kazalarında 115 kişinin hayatını kaybettiğini ve 729 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre ülkede her yıl yaklaşık 800 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.