Lübnan'da katliam: 9 ölü
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Lübnan, 3. Sayfa

Lübnan'da katliam: 9 ölü

Lübnan'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 5'i Suriyeli 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

21.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:30
Lübnan'da katliam: 9 ölü

Lübnan'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 5'i Suriyeli 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un 45 kilometre güneyindeki Baakline kasabasında bir kişi, karısını bıçakla öldürdükten dehşet saçtı. Eşini öldüren saldırgan daha sonra ateş açarak kardeşi de dahil olmak üzere 8 kişiyi daha öldürdü. Olayın ardından kaçan saldırgan, olay yerine gelen polis ekibi tarafından başlatılan operasyonda yakalanarak tutuklandı. Hayatını kaybedenlerin 5'inin Suriyeli olduğu öğrenildi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab yaptığı açıklamada, "korkunç cinayeti" şiddetle kınadığını bildirdi.

Öte yandan saldırının nedenin henüz bilinmediği ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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