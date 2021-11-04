Lübnan'da kamu çalışanları maaşlarındaki değer kaybı nedeniyle greve gitti

Lübnan'da kamu çalışanları, 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücünde kaydedilen yüzde 95'lik düşüşe bağlı olarak maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle süresiz grev başlattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haber de, Kamu Yönetimi Çalışanları Birliğinin çağrısı üzerine, acil ve zorunlu işlemler dışında kamu çalışanlarının süresiz greve gittiği belirtildi.

Resmi verilere göre Lübnan'daki kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde, 115 bini de belediye ile diğerlerinde olmak üzere toplam 300 bin çalışan bulunuyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

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