Lübnan'da Kadınlar, Çocuk Evliliğine Karşı Yürüdü

– Lübnan'da yüzlerce kadın, çocuk evliliklerini protesto etmek için eylem yaptı ve Lübnan yönetiminin 18 yaşın altındaki çocukların evlenmesini engelleyecek bir yasa çıkarmaları talebinde bulundu.

Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği eylemde, neredeyse bütün yaş gruplarından yüzlerce kadın yer aldı ve eylemciler başkent Beyrut'taki parlamento binasına yürüdü. Eylemcilerden bazıları ellerinde '18'den Önce Değil' ve 'Erken Evliliği Durdurun' yazılı pankartlar taşıdı.

Daily Mail'de yer alan haberde, eyleme çocuğuyla katılan 22 yaşındaki Abir Abdel Razeq, 14 yaşında evlendiğini söyledi ve ekledi: "Kızımın erken yaşta evlenmesini değil, okulunu bitirmesini ve 22 yaşından önce evlenmemesini istiyorum."

Eylemler, Lübnan parlamentosunda 18 yaşın resmi evlenme yaşı olarak yasaya geçmesini talep eden yasanın onayı beklenirken başladı. Lübnan'da evlenme veya boşanma için ulusal kapsamdaki yasa yetersizliği sebebiyle, kız çocuklarının 14 yaşında evlenmesine izin veriliyor.

Kaynak: DHA