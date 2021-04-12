Lübnan'da İsrail'le deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölgeyi genişletme taslağı Başbakanlığa sunuldu

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, İsrail'le tartışmalı deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölgesini genişletmeye ilişkin taslağı imzalayarak Başbakanlığa sunduğunu açıkladı.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, İsrail'le tartışmalı deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölgesini genişletmeye ilişkin taslağı imzalayarak Başbakanlığa sunduğunu açıkladı.

Bakan Neccar, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın 5 Eylül 2020'de, deniz sınırıyla ilgili 6433 sayılı kararnamede birtakım değişiklikler olduğuna dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine açık bir mektup gönderdiğini hatırlattı.

Avn'ın mektubunda "Karish Adası ve İsrail'in kopardığı birkaç kilometrenin Lübnan'ın hakkı olduğunun teyit edildiğini" söyleyen Neccar, söz konusu mektubun Lübnan'ın karasularını ve barındırdığı gaz ile petrol hakkını korumayı içerdiğini ifade etti.

Ülkedeki mevcut mali krizi aşmak için Lübnan'ın karasularındaki kaynakları "Allah'ın bir nimeti olarak" gördüklerini dile getiren Necar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'ın güneyindeki münhasır ekonomik bölgesiyle ilgili 6433 sayılı kararnamenin değişikliğine ilişkin taslağı bugün imzaladım. Taslak artık Başbakanlık Genel Sekreterliğinin elindedir. Başbakan Hassan Diyab da imzalayacağını söyledi."

Neccar, topraklarının bir karışından bile vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, "Ülke felç olmuş durumda ve dışarıdan yardım alabilmemiz için yeni hükümetin kurulmasına ihtiyacımız var. Yardımlar olmadan ülke çöküşe doğru gider." diye konuştu.

6433 sayılı kararname ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan, 2011 yılında güney ve kuzeybatısındaki karasularında münhasır ekonomik bölgelerini konu alan 6433 sayılı kararnameyi çıkarmıştı.

Lübnan ordusu da 2019 yılında, ülkenin güneyindeki karasularına 1430 kilometrekarelik alan artıracak şekilde İsrail'le deniz sınırlarında değişikliğe gidilmesi önerisinde bulunmuştu.

Bu hamleyle iki ülke arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik tartışmalı deniz sahası, 2 bin 290 kilometrekareye çıkmış olacak.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, Lübnan'ın 87 kilometre uzunluğundaki kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

BM himayesinde Lübnan ile İsrail arasında Ekim 2020'de başlayan sınır anlaşmazlığını çözme müzakereleri, 2 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen 4'üncü tur belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi