Lübnan'da "İsrail için casusluk yaptıkları" iddiasıyla 15 kişi yakalandı - Haberler
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Lübnan'da "İsrail için casusluk yaptıkları" iddiasıyla 15 kişi yakalandı

AA, İdiris Okuduci - Güncel
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Lübnan'da

Lübnan'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çalıştıkları iddia edilen 15 kişilik bir casusluk şebekesinin çökertildiğini bildirildi.

Lübnan'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çalıştıkları iddia edilen 15 kişilik bir casusluk şebekesinin çökertildiğini bildirildi.

Hizbullah'a ait "El-Ahbariya" gazetesinde yayınlanan haberde, Lübnan İçişleri Bakanlığınca kısa süre önce gerçekleştirilen bir casusluk operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Lübnan İç Güvenlik Servisi'nin 4 hafta süren operasyonu sonucu, Mossad için çalıştıkları iddiasıyla 15 kişinin ülkenin farklı bölgelerinde gözaltına alındığı kaydedildi. Bu kişilerin, Hizbullah ve Filistinli gruplar hakkında bilgi topladıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca, Lübnan'da bu şekilde kapsamlı bir operasyonun en son 2009'da yapıldığı belirtildi.

Lübnan makamlarından ise operasyona ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

Hizbullah, Mossad, İsrail, Lübnan, Güncel, Haber

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