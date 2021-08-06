Lübnan'da İsrail'e yönelik füze saldırısını gerçekleştiren Hizbullah mensupları bölge sakinlerince yakalandı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlenen füze saldırısını gerçekleştirdikleri belirtilen 2 Hizbullah mensubu, bölge sakinleri tarafından yakalanarak orduya teslim edildi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlenen füze saldırısını gerçekleştirdikleri belirtilen 2 Hizbullah mensubu, bölge sakinleri tarafından yakalanarak orduya teslim edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Şuveyya beldesi sakinleri İsrail'e yönelik füze saldırısını gerçekleştiren Hizbullah mensubu 2 kişiyi üzerinde füze platformu bulunan bir araçla yakaladı. Belde sakinleri bu kişileri orduya teslim etti.

Yakalanan kişilerin kullandığı araca ait görseller, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hizbullaha ait "El-Ahbar" gazetesinden konuya ilişkin yayımlanan açıklamada, öğle saatlerinden önce Hizbullah gruplarının yerleşim yerlerinden uzak kırsal kesimlerden İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırının özellikle "halkın güvenliği dikkate alınarak yerleşim yerlerinden uzak bir noktadan" yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Direnişçiler, eylem dönüşü sırasında Hasbaya kazasına bağlı Şuveyya bölgesinden geçerken halkın tepkisiyle karşılaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'ın "halkın güvenliğini tehlikeye atmamak için hassas hareket ettiği" öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise " Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı