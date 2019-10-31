"Lübnan'da İsrail'e ait İHA düşürüldü" iddiası! İşte o görüntüler

31.10.2019 17:17

İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinde Nabetiye kentinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı düşürüldüğü açıklandı.

"HİZBULLAH TARAFINDAN" VURULDU İDDİASI

İran kaynaklı haber siteleri de söz konusu olayla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, İHA'nın Hizbullah tarafından vurulduğunu duyurdu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise, "Kısa bir süre önce Lübnan toprakları üzerindeki insansız hava aracımıza uçaksavar füzesi fırlatıldı. Ancak İHA vurulmadı" ifadeleri kullanıldı.