"Lübnan'da İsrail'e ait İHA düşürüldü" iddiası! İşte o görüntüler
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "Lübnan toprakları üzerindeki İHA'mıza uçaksavar füzesi fırlatıldı." ifadeleri kullanıldı
İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinde Nabetiye kentinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı düşürüldüğü açıklandı.
"HİZBULLAH TARAFINDAN" VURULDU İDDİASI
İran kaynaklı haber siteleri de söz konusu olayla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, İHA'nın Hizbullah tarafından vurulduğunu duyurdu.
İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail Ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise, "Kısa bir süre önce Lübnan toprakları üzerindeki insansız hava aracımıza uçaksavar füzesi fırlatıldı. Ancak İHA vurulmadı" ifadeleri kullanıldı.
VİDEO: "Lübnan'da İsrail'e ait İHA düşürüldü" iddiası! İşte o görüntüler