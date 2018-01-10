Lübnan'da İsrail'e Ait Casus Cihaz Bulundu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ordusuna bağlı istihbarat güçleri, ülkenin güney sınırında yer alan Nebatiye şehrinin dağlık bölgesinde İsrail'e ait casus aygıtı buldu.



Cihazın inceleneceği ifade edilen haberde, Lübnan ordusunun sınır bölgesinde inceleme başlattığı belirtildi.

MOSSAD SIKLIKLA LÜBNAN'DA CASUSLUK FAALİYETİ YAPIYOR

İsrail ordusunun sık sık ihlal ettiği sınırın Lübnan tarafında, şimdiye kadar birçok defa İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a ait istihbarat toplamak için kullanılan cihazlar bulunmuştu.

11 KASIM'DA YAŞANAN GERGİNLİK

Lübnan-İsrail sınırında yaklaşık iki ay önce bir gerginlik yaşanmıştı. Lübnan ordusundan 11 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki İsrail askerlerinin silahlarını, Lübnan askerlerine doğrulttukları, hakaret ettikleri ve sınırın Lübnan tarafına üç sis bombası attıkları belirtilmişti.



Lübnan ordusunun savunma pozisyonu aldığı bölgede, Lübnan istihbaratından yetkililerin inceleme yaptıkları ifade edilmişti.



Lübnan yerel basınında olayla ilgili çıkan haberlerde ise İsrail askerlerinin attığı sis bombası nedeniyle bazı Lübnan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.



İSRAİL-LÜBNAN SINIRI



İsrail ile Lübnan arasında mayınlı bir bölge bulunuyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli telleri ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.



Sınırın Lübnan tarafında, güvenliği Lübnan ordusuyla birlikte Hizbullah militanları sağlarken, İsrail tarafında orduya ait gözetleme merkezleri sınır güvenliğini için kullanılıyor.



" Mavi Hat" olarak isimlendirilen Lübnan-İsrail arasındaki bölgede ise Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.