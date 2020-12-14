Lübnan'da "İsrail adına casusluk" suçlamasıyla yargılanan kadın aktivist 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lübnan'da Hizbullah karşıtlığıyla bilinen kadın aktivist Kinda Hatib, "İsrail adına casusluk" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "İsrail için casusluk yapanlar ile iletişim kurma ve güvenlik bilgilerini paylaşmak amacıyla İsrail'i ziyaret ettiği" gerekçesiyle yargılanan Hatib'in duruşmasına başkent Beyrut'taki Askeri Mahkemede devam edildiği belirtildi.

Askeri Mahkemenin, kadın aktivist Hatib'i kamu yararına çalışma ve 3 yıl hapis cezasına mahkum ettiği ifade edilen haberde, ayrıca aynı gerekçeyle gıyaben yargılanan Şerbil el-Hac hakkında ise 10 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Lübnan güvenlik güçleri, haziran ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki evlerine düzenlediği baskında Kinda Hatib ile kardeşi Bender Hatib'i gözaltına almış, Hatib'in kardeşi daha sonra serbest bırakılmıştı.

Hatib'in gözaltına alındıktan sonra Askeri Savcılığa sevk edilmesi üzerine yakınları ve destekçi bir grup, serbest bırakılması talebiyle Beyrut'ta gösterisi düzenlemişti.

Göstericiler, Hatib'in yönetim karşıtı tutumu ve sosyal medyadaki paylaşımları üzerine siyasi olarak gözaltına alındığını savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi